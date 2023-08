Napoli, Linstrom l’ultimo consiglio di Giuntoli a De Laurentiis: “Potenzialmente come Kvara”

Jesper Lindstrom è stato l’ultimo colpo di mercato della SSC Napoli. Il calciatore prenderà il posto di Hirving Lozano, con l’attacco azzurro che ora è al completo per affrontare una stagione che si prospetta molto impegnativa con l’obiettivo di confermarsi sia in campionato che in Champions League.

L’attaccante danese è costato al Napoli circa 25 milioni di euro, un acquisto che da mesi figurava sul taccuino dello scout azzurro e che Cristiano Giuntoli aveva messo, in passato, in cima alla lista dei colpi da effettuare non appena ce ne fosse stata la necessità.

Ed infatti, Aurelio De Laurentiis, l’ha comprato. Lindstrom rappresenta l’ultimo ‘consiglio’ del nuovo dirigente della Juventus al suo ex presidente, un acquisto che, se ben integrato, potrebbe in pochi mesi aumentare in maniera vistosa il suo valore ed arrivare al livello di Kvara. Un potenziale fuoriclasse secondo Giuntoli.

L’ex attaccante del Francoforte è ora pronto a far innamorare i suoi nuovi tifosi: “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di giocare davanti a tutti voi! Forza Napoli!“.