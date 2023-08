Le prime impressioni di Garcia su Cajuste

Jens-Lys Michel Cajuste è arrivato in questa sessione di mercato a Napoli. Gli azzurri hanno sborsato nelle casse del Reims tredici milioni di euro. Nello scacchiere della formazione azzurra lo svedese non è un titolare ma è una delle prime scelte a partita in corso. Ha preso il posto in rosa di Tanguy Ndombelè che non è stato riscattato dal Tottenham.

Cajuste ha conquistato fin da subito Rudi Garcia ed il suo staff. Nei suoi primi giorni di allenamento è stato notato per la sua ottima condizione fisica ed atletica. Oltre a lui ci si aspettava un altro colpo a centrocampo ma alla fine si è deciso di tenere ancora Gianluca Gaetano. Lo svedese sarà molto importante per la squadra azzurra sopratutto quando mancherà, a causa della coppa d’Africa, Zambo Anguissa.

Durante la prima partita di campionato l’ex Reims però non ha brillato, con il Frosinone ha avuto davvero difficolta in mezzo al campo. Nei minuti finali contro il Sassuolo invece è parso molto motivato e davvero molto lucido. Ha recuperato diversi palloni a centrocampo facendo capire che i contrasti sono il suo marchio di fabbrica.

Jean Cajuste è un colpo molto importante in prospettiva, è un classe ’99, nato e cresciuto calcisticamente in Svezia. Le migliori cose le ha fatte vede lo scorso anno in Ligue 1 con la maglia dello Stade de Reims. In Francia ha giocato trentanove partite e siglato cinque reti. In base alle sue caratteristiche lo svedese potrebbe fare davvero bene in Serie A.

La speranza è che, dopo aver convinto prima la dirigenza del Napoli e poi il mister e lo staff azzurro, riuscirà a convincere i tifosi partenopei.