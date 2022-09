Napoli – Liverpool: il comunicato dei Red Devils

L’esordio del Napoli in Champions League 2022/2023 ci sarà mercoledì 7 settembre alle 21:00. Gli azzurri ospiteranno, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il Liverpool di Klopp.

In occasione della trasferta il club inglese ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato destinato ai tifosi che partiranno per sostenere la squadra. Per permettere ai tifosi di vivere in totale sicurezza la trasferta, infatti, il club consiglia prima di tutto di non recarsi allo stadio da soli e ricorda il punto di incontro sito al terminal della Marina di Napoli, situato al Maschio Angioino, Stazione Marittima. Per i tifosi inglesi sarà messo a disposizione un pullman che si occuperà del trasporto da e per lo stadio.

Il club consiglia, inoltre, di non indossare i colori della squadra a quei tifosi che intendono anche visitare la città al fine di evitare scontri tra le tifoserie avversarie.