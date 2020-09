Napoli, Maksimovic in bilico: probabile l’addio a parametro zero a luglio

L’edizione odierna di Tuttosport, in particolare tramite la penna del giornalista napoletano Raffaele Auriemma, ha approfondito la situazione vigente al momento tra Napoli e Nikola Maksimovic. Il difensore serbo infatti è in scadenza di contratto nel 2021 e la trattativa per il suo rinnovo è molto lontana dal lieto fine.

A rallentare il rinnovo vi è la richiesta altissima del difensore, il quale ha chiesto alla società un quadriennale da 2,8 milioni netti a stagione. Cifre quasi da top player che la dirigenza azzurra non sembra disposta a garantirgli, soprattutto considerata la poca continuità di prestazione del calciatore.

Ecco allora che all’orizzonte per Nikola Maksimovic c’è la possibilità di svincolarsi a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Napoli da parte sua sta iniziando a considerare questa pista come unica realmente percorribile.

L’unica alternativa è che Nikola Maksimovic faccia un sostanzioso passo in avanti verso la proposta di rinnovo della società, anche perché al momento il serbo non ha molto mercato da poter sfruttare. Se ciò non avviene, tra Maksimovic e Napoli sarà, inevitabilmente, addio.

Quest’anno quindi, come già scritto, è difficile immaginare Maksimovic lontano da Napoli a causa dei pochi club a lui interessati. Allo stesso tempo però è anche difficile immaginare il rinnovo contrattuale tra il serbo ed il club azzurro. Ciò che riesce più semplice pensare è che questa che si appresta ad iniziare sarà l’ultima stagione del difensore serbo alle pendici del Vesuvio.