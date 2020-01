Napoli, Maksimovic titolare contro la Sampdoria: Mertens e Koulibaly in dubbio

Lunedì si torna a giocare in casa Napoli de è bene fare il punto della situazione sugli infortunati. Nelle ultime uscite stagionali infatti sono state molte e pesanti le assenze ed hanno interessato tutti reparti della rosa. Tra gli out vi erano Maksimovic, Koulibaly, Allan e Mertens.

Contro la Sampdoria, prossima gara di Serie A per il Napoli, secondo quanto raccolto dall’edizione odierna de Il Mattino saranno completamente recuperati Maksimovic ed Allan. Il difensore serbo dovrebbe addirittura partire titolare coadiuvato da Manolas. A perdere il posto contro i blucerchiati sarà quindi uno tra Hysaj e Di Lorenzo.

Il centrocampista brasiliano sarà invece con molte probabilità in panchina, pronto però ad entrare a partita in corso. Chi sembra più lontano dal rientro in campo è Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha iniziato a svolgere in parte il lavoro in gruppo durante l’allenamento ma una sua convocazione è molto in dubbio.

Situazione simile è quella di Dries Mertens. Il belga nella giornata di ieri ha svolto il lavoro in gruppo ma sarà valutato approfonditamente nei prossimi giorni. Al momento filtra pessimismo riguardo una sua eventuale convocazione ma non è ancora detta l’ultima parola. I dubbi verranno comunque ufficialmente sciolti domenica, quando il mister Gennaro Gattuso diramerà l’elenco dei convocati per il match con la Sampdoria.