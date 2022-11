Napoli, Marolda: “Kim non mi convince, commette errori gravissimi”. Chiariello: “Sapete il vero punto debole?”

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, il Napoli ha perso un’imbattibilità che durava dall’inizio della stagione. Nonostante tutto, però, gli azzurri sono riusciti a conquistare il primo posto in un girone con Liverpool, Ajax e Rangers.

Ai microfoni di “Il Bello del Calcio“, è intervenuto Ciccio Marolda, il quale ha rilasciato il suo pensiero su uno dei calciatori che più hanno impressionato in questa prima parte di stagione: “Magari sarò un rompiscatole, ma a me Kim non riesce a convincermi del tutto. Sicuramente è un buon giocatore, un bravo difensore. Eppure in ogni partita vedo e noto alcuni difetto che vengono ancora più accentuati dalla presenza di Juan Jesus al suo fianco“.

“Contro il Bologna poi in una sola azione ha commesso almeno quattro o cinque errori veramente gravissimi“.

Ai microfoni di Canale 21, invece, è intervenuto Umberto Chiariello. Quest’ultimo ha parlato del Napoli e del possibile ‘punto debole‘ della squadra allenata da parte di Luciano Spalletti: “Il vero punto debole, semmai, è un altro: Eljif Elmas e Tanguy Ndombele sono due alternative a Piotr Zielinski, ma nessuno, invece, è alternativo a Frank Anguissa“.

Chiariello ha infine dichiarato: “Se il Napoli vuole completare veramente la sua rosa, deve trovare un centrocampista di muscoli, centimetri e sostanza per sostituire Anguissa“.