Napoli – Mertens, spiragli per il rinnovo: De Laurentiis valuta la situazione

Quando si parla di Dries Mertens in quel di Napoli non si può parlare come di un calciatore qualsiasi. Il numero 14 azzurro infatti è il miglior marcatore di tutti i tempi del club partenopeo, e il suo amore verso città e squadra è senza prezzo.

Un figlio adottivo di Napoli, che comunque all’alba dei 35 anni ha ancora colpi da campione sul rettangolo verde da gioco. Il suo utilizzo, seppur centellinato, fa comunque la differenza, tanto che i tifosi vorrebbero vederlo più spesso in campo.

A far parlare molto di Mertens in quest’ultimo periodo, oltre ovviamente alle tematiche calcistiche, vi è la solita questione contrattuale che vede il centravanti belga in scadenza nella prossima estate.

L’ex PSV potrebbe dunque andare via a parametro zero tra pochi mesi, e questo scenario era quasi scontato fino a poche settimane fa. Secondo i vari media però, qualcosa in tale direzione starebbe cambiando.

Dries Mertens infatti, come più volte dimostrato, non desidera nient’altro che la permanenza a Napoli. Non vi è dunque alcun problema economico, essendo l’attaccante belga disposto anche ad accettare molto meno rispetto ai 4 milioni e mezzo attualmente percepiti.

Ecco allora che Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di offrire al proprio giocatore un rinnovo contrattuale di un altro anno a circa 1,2 milioni di euro. Si tratta ovviamente di una riduzione significativa dello stipendio di Mertens, il quale però non dovrebbe farsi alcun problema nell’accettare l’eventuale proposta al ribasso.