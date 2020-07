Napoli, messo ai margini da Ancelotti: ora arriva il rinnovo col Napoli?

In queste ultime settimane, in casa Napoli si parla spesso anche di rinnovi contrattuali. Dopo aver messo nero su bianco, Dries Mertens resterà in azzurro fino al 2022 ed ora si sta cercando di convincere anche José Maria Callejon.

Un calciatore che, invece, potrebbe firmare il rinnovo è Elseid Hysaj. Messo da parte con Carlo Ancelotti, ora è ritornato ad essere fondamentale con Rino Gattuso, il quale non perde occasione per farlo giocare quasi sempre da titolare.

Qualche settimana fa il suo agente ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo. Abbiamo parlato di rinnovo, ma non è una questione di soldi: è Hysaj che deve decidere se rimanere o no. Non bisogna dimenticare che Hysaj è stato uno dei migliori terzini d’Italia con Sarri, a parte la parentesi Ancelotti”.

“Ora con Gattuso si sta rivedendo lo stesso Hysaj dei tempi di Sarri quando ricevemmo l’offerta del Bayern Monaco. Sta pagando lo scotto dell’anno e mezzo con Ancelotti”.

A sorpresa, quindi, il terzino azzurro potrebbe rimanere ancora a Napoli e, decisivo per questa decisione, potrebbe essere l’allenatore Rino Gattuso.