Napoli, Milan e Inter occhi su Elmas. I rossoneri offrono Rebic

Eljif Elmas è un calciatore macedone, centrocampista del Napoli e della sua nazionale. A quanto pare, il giocatore classe 1999 sarebbe nel mirino di Milan e Inter, vediamo le ultime notizie su questa difficile trattativa.

I dettagli delle trattative

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, i rossoneri avrebbero proposto al Napoli il croato Ante Rebic, valutando il cartellino di intorno ai 35 milioni di euro. Una proposta e una trattativa assai complessa per Aurelio De Laurentiis, il quale non vorrebbe liberarsi del centrocampista in estate.

Quanto ai nerazzurri, invece, si punterebbe a Elmas per sostituire l’eventuale partenza di Barella, cercato con insistenza dal Real Madrid di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Già in passato il centrocampista azzurro fu cercato da Beppe Marotta e i buoni rapporti tra le due squadre potrebbe essere proficuo per la trattativa.

Tuttavia, De Laurentiis sembrerebbe più intenzionato a dar via Fabian Ruiz poiché il suo contratto scadrà a giugno 2023 e non rinnovato. Per lui, però, si starebbero interessando le squadre della Liga: il Real proverà a contenderselo con Atletico e Barcellona.