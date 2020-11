Napoli-Milan, presunta lite Gattuso-calciatori. La società: “Notizia priva di ogni fondamento”

“Premetto che il primo responsabile sono io, però oggi la squadra non mi è piaciuta soprattutto sotto l’aspetto mentale. Non ho visto carattere e veleno nel momento cruciale della gara”.

“Quando c’era da dover mostrare il carattere non siamo stati all’altezza. Purtroppo vedo atteggiamenti che non mi piacciono, dovremmo essere più concreti e decisi e invece a volte ci smarriamo in leggerezze. Non vedo il coltello tra i denti, manchiamo di determinazione”, queste le parole di Rino Gattuso al termine della partita contro il Milan, persa in casa per 3-1.

Dopo queste dichiarazioni, subito si sono rincorse voci di una possibile lite tra Gattuso e i calciatori all’interno dello spogliatoio, con il mister che avrebbe addirittura minacciato le dimissioni.

A smentire l’accaduto è la SSC Napoli con un comunicato ufficiale diramato in queste ore: “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento“.

In ogni caso è necessario attenersi alla versione ufficiale della SSC Napoli. Difficile, però, un errore da parte di tutti i principali giornali. Come accaduto in passato, un fondo di verità ci sarà sempre.