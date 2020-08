Napoli, Milik potrebbe a sorpresa restare in azzurro: sfumano le piste Roma e Juve?

Sembrano esserci novità inaspettate sul futuro di Arek Milik, attaccante del Napoli.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, infatti, sembra raffreddarsi la pista che porterebbe il polacco a Roma, a seguito di uno scambio con il turco Cengiz Under.

In particolare, il ventiseienne ex Ajax non gradirebbe la piazza di Trigoria, poiché un passo indietro rispetto al Napoli, dove ha giocato con continuità in Champions League nelle ultime stagioni.

Il desiderio di Milik, invece, sarebbe quello di andare alla Juve, che secondo le ultime indiscrezioni però, preferirebbe – ironia della sorte – il bomber giallorosso Edin Dzeko.

Spunteranno a breve altre opzioni o Milik seguirà vestendo la maglia partenopea?