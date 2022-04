Napoli, Montuori: “Gira una voce sul nuovo allenatore, mi ha lasciato perplesso”

Ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione Tifosi napoletani, è intervenuto l’ex capo dei tifosi azzurri Gennaro Montuori, il quale ha parlato della squadra azzurra e di una situazione in particolare.

“Gira una voce, mi hanno riferito che il prossimo e nuovo allenatore della SSC Napoli sarà l’attuale mister della Fiorentina, Vincenzo Italiano“.

“Si tratta in ogni caso di un’indiscrezione che mi lasciato perplesso, soprattutto per via dei risultati non così positivi da parte della squadra Viola“.

Vincenzo Italiano è sempre stato un pupillo di Aurelio De Laurentiis e le frizioni con Spalletti potrebbero portare al clamoroso cambio in panchina.

Montuori ha infine dichiarato: “Il futuro di Spalletti non è molto solido, ADL se ne priverebbe volentieri ma non vuole pagare due allenatori. Per questo sta aspettando un addio del mister“