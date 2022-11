Napoli: nessuna rivoluzione, si puntano due talenti

Il Napoli del mister Spalletti ha concluso la prima parte del campionato da capolista con ben otto punti di vantaggio dal Milan, secondo in classifica, e con un’ottima posizione conquistata anche in campo internazionale.

Si conferma una rosa completa in tutti i reparti oltre che forte dal punto di vista fisico e psicologico. L’obiettivo delle prossime sessioni di mercato, quindi, sarà quello di blindare in azzurri alcuni dei titolarissimi della squadra piuttosto che optare per una rivoluzione dei reparti.

Ci sono, però, due nomi che piacciono alla dirigenza azzurra, si tratta di Samardzic e Pafundi. Il primo profilo piace molto al tecnico di Certaldo ma l’Udinese ha fatto sapere che il centrocampista non lascerà la squadra prima dell’estate e, soprattutto, per non meno di 20/25 milioni.

Il secondo, invece, è il giovanissimo talento classe 2006 che ha debuttato recentemente con la nazionale. Il ds Giuntoli lo aveva già puntato nella scorsa sessione di mercato ma ora il ragazzo si sta mettendo in mostra anche con le altre squadra complice anche il mister Mancini che crede molto in lui.