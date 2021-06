Napoli, nome a sorpresa per l’attacco: si punta Beto dal Portimonense

Norberto Bercique Gomes Betuncal. Il nome ai più non dirà nulla. Eppure Cristiano Giuntoli se lo è segnato sul suo taccuino, in un’operazione a fari spenti. Si tratta di un affare minore, che potrebbe costare al Napoli circa 5 milioni di euro.

Meglio noto come Beto, secondo TuttoMercatoWeb l’attaccante portoghese potrebbe essere il colpo a sorpresa della dirigenza azzurra per puntellare l’attacco e regalare una terza punta a Spalletti, soprattutto in vista della Coppa d’Africa che vedrà out Osimhen per un mesetto.

Beto, classe ’98, milita attualmente nel Portominense, nella Primeira Liga portoghese. In patria, per le sue movenze e per il suo fiuto da gol, c’è anche chi lo paragona ad Haaland. Certo, si tratta di un paragone molto azzardato, anche solo se si dà un’occhiata all’aspetto anagrafico del confronto. Eppure per una cifra irrisoria il Napoli potrebbe piazzare il colpo a sorpresa.

Probabilmente infatti, nello stesso ruolo del campo Andrea Petagna pare destinato a lasciare Napoli, non si sa se a titolo temporaneo o definitivo. L’intenzione però è comunque quella di poter contare su tre punte nell’arco della stagione, dopo l’esperienza sfortunata fatta nel campionato appena conclusosi.

Ovviamente comunque, Beto o non Beto, l’attacco appare nettamente il reparto che merita necessita di operazioni di mercato nell’organico partenopeo. Molto invece bisogna fare in difesa ed a centrocampo, dove ci saranno parecchie cessioni, tra cui forse anche qualche big.