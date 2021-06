Napoli, Osimhen parteciperà alla Coppa d’Africa: Mertens rimane!

Nell’edizione odierna di Sky Sport si è fatto il punto del parco attaccanti del Napoli. La punta centrale del progetto tecnico azzurro ad esempio, Victor Osimhen, sarà out tra gennaio e febbraio per partecipare alla Coppa d’Africa.

Non si tratta di una notizia banale, soprattutto perché la sua alternativa risponde al nome di Dries Mertens. Il centravanti belga nelle ultime settimane è stato spesso il principale indiziato a lasciare Napoli, soprattutto a casa del suo contratto oneroso che gli consente di guadagnare circa 4 milioni a stagione.

Alla luce della temporanea indisponibilità di Osimhen, Dries Mertens appare però ancora una volta imprescindibile. Il suo ruolo così, come già avvenuto sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso, sarà da comprimario. Una riserva di lusso su cui si può far tranquillamente affidamento, sia a gara in corso che da titolare.

Osimhen e Mertens hanno infatti qualità e caratteristiche molto diverse tra loro, e ciò li rende complementari e potenzialmente utili in svariate partite e situazioni di gioco. Difficile quindi rinunciare a cuor leggero ad uno dei due.

Il contratto di Mertens comunque lo lega al Napoli per un altro anno. L’ipotesi più plausibile è che a fine stagione il folletto belga possa svincolarsi a parametro zero, casomai tornando in Belgio per chiudere la propria carriera in patria.