Napoli, nome nuovo per il centrocampo: piace Thorsby della Sampdoria

Nelle ultime ore la redazione del Secolo XIX, ha parlato di un forte interessamento del Napoli per Marten Thorsby, centrocampista della Sampdoria. Il calciatore, classe 1996, rappresenterebbe una pedina solida per rinforzare il reparto centrale della rosa azzurra.

Ovviamente non si tratterebbe di un acquisto di spessore, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli gli ha messo gli occhi addosso designandolo come buon ricambio per il turnover. Le sue prestazioni finora, con la maglia blucerchiata, sono state ottime.

Alla corte di Claudio Ranieri il centrocampista norvegese si è dimostrato un calciatore super affidabile, sia in fase difensiva e sia negli inserimenti in fase offensiva. Ferrero intanto, per il suo tesserato, non è disposto a fare sconti: per mettere le mani su Marten Thorsby serve una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro.

Una cifra tutto sommato abbordabile, soprattutto per il Napoli. Il club azzurro comunque vuole prima sondare calciatori di fascia più elevata, per capire come impostare il centrocampo per la prossima stagione. Una mano ovviamente dovrà essere data dal prossimo allenatore, il cui annuncio potrebbe arrivare già nella prossima settimana.

Con l’annuncio del nuovo tecnico, il piano del mercato sarà maggiormente delineato. Insomma, in quel di Napoli ci si attende un’estate infuocata per quanto riguarda il calciomercato. Ma prima ovviamente la massima concentrazione è rivolta all’ultimo impegno stagionale che vede la squadra azzurra impegnata al Maradona contro l’Hellas Verona. Poi si vedrà.