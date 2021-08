Napoli, nome nuovo per la difesa: spunta Marcao del Galatasaray

Marcos do Nascimento Teixeira, meglio noto come Marcao, potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli in questi ultimi giorni di mercato. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Turchia, dove il difensore centrale milita tra le fila del Galatasaray.

Classe ’96, il 25enne brasiliano è apprezzato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli soprattutto per la sua duttilità. Marcao nasce infatti difensore centrale, ma può egregiamente ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale. Due ruoli di cui il Napoli necessita come il pane.

La trattativa comunque è ancora gli albori. A causa dell’indisponibilità economica, il Napoli vorrebbe aggiudicarsi le prestazioni sportive del calciatore in prestito secco, magari con un eventuale diritto di riscatto. La formula però non fa impazzire la dirigenza del Galatasaray, che si è presa qualche giorno per riflettere.

Intanto per Marcao la stagione calcistica non sta andando proprio alla grande. Appena qualche giorno fa infatti si è reso protagonista di un bruttissimo gesto. Al minuto 61 della sfida tra il suo Galatasaray e gli avversari del Giresunspor, il difensore brasiliano è prima andato testa a testa con un avversario, per poi colpirlo con un pugno.

Ovviamente il bruttissimo episodio, rivisto dall’arbitro al VAR, gli è costato il rosso diretto. Insomma, si tratta di un giocatore dal carattere probabilmente non facile. È da capire se il Napoli nei prossimi giorni affonderà il colpo oppure virerà su altro.