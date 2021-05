Napoli, non serve la rivoluzione per vincere. Sconcerti: “Buffon e altri tre acquisti basteranno”

Mario Sconcerti non crede alla necessità di rivoluzionare la formazione azzurra. Gianluigi Buffon, salutata la Juventus (per la seconda volta) potrebbe trovare una nuova giovinezza a Napoli.

Da tempo si parla di una rivoluzione tutta da programmare in casa Napoli. Il gruppo attuale vive dei fasti del passato e non sembra essere più così affamato come lo si era visto sotto la gestione Sarri. Ecco perché sembra che la dirigenza si stia preparando ad un’estate davvero infuocata che dovrà dare un nuovo volto alla squadra che l’anno prossimo dovrà dire la sua in campionato come in coppa.

I nomi al vaglio di Giuntoli e soci sono tanti e ben distribuiti in tutti i reparti del campo. Eppure c’è una voca fuori dal coro che nell’ultima puntata de “Il bello del calcio” in onda su Canale 21 pare non nutrire troppa fiducia circa un drastico rinnovamento dell’organico. A scagliarsi contro il progetto di rivoluzione della rosa è Mario Sconcerti, giornalista e opinionista sportivo.

Intervenuto sulla questione, il cronista ha dichiarato: “Io credo che a questo Napoli non servano rivoluzioni. Io prenderei un Gianluigi Buffon più giovane, anzi forse anche quello di adesso andrebbe bene considerando la sua esperienza e il carattere da leader”. Ma l’intervento di Sconcerti non si ferma certo qui.

L’editorialista sportivo de “Il Corriere della Sera” continua spiegando: “ Acquisterei poi un terzino sinistro come Emerson Palmieri. Inserirei Rodrigo De Paul al posto di Bakayoko. Per quello che concerne l’attaccante, infine, prenderei il giovane Scamacca, un centravanti dalle grandi potenzialità”.

Basterebbero, dunque, per Sconcerti soltanto 4 nuovi ingressi nella formazione azzurra. Opinione già condivisa da molti e forse soprattutto dalla stessa dirigenza partenopea che potrebbe risparmiare fior di quattrini in attesa di tempi meno duri.