Napoli, non tramonta la pista Sissoko per sostituire Bakayoko

In quel di Napoli una priorità di mercato è sicuramente l’acquisto di un centrocampista centrale. In questa zona del campo infatti Bakayoko ha dato da poco addio alla squadra azzurra, facendo ritorno al Chelsea dopo l’esperienza partenopea in prestito.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli così ha il compito di individuare un roccioso mediano abile nel fare schermo davanti alla difesa. Molti sono i profili seguiti dal Napoli; tra questi, come raccontato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio all’interno della redazione di Sky Sport, vi è anche Moussa Sissoko.

Classe 1989, il 31enne centrocampista francese porterebbe a Napoli una grande dose di esperienza e personalità. Ancora presto per capire le cifre e le modalità dell’affare, è probabile però che nelle prossime settimane vi sarà l’incontro ufficiale tra il club azzurro e l’entourage del giocatore del Tottenham.

Moussa Sissoko incarna alla perfezione il tipo di calciatore cercato dalla dirigenza azzurra, essendo molto simile sia fisicamente che come stile di gioco proprio a Bakayoko. Il centrocampista del Tottenham comunque potrebbe anche non essere l’unico acquisto per quanto riguarda il centrocampo.

Molto infatti dipenderà dal destino di Fabian Ruiz. Appare evidente che in caso di addio del centrocampista spagnolo bisognerà acquistare un calciatore di livello per sostituire l’ex Betis. Intanto si aspettano comunque le valutazioni di Luciano Spalletti, che avrà molti dubbi da sciogliere soprattutto nel reparto centrale della rosa azzurra.