Napoli-Ostigard: Siamo vicini alla firma

Il Napoli è una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato estivo. Tanti sono i dubbi e tante sono le diverse questioni contrattuali da risolvere. Diversi giocatori saranno persi a zero, in quanto non hanno rinnovato il contratto con la società partenopea come Insigne, Malcuit, Ghoulam. Mertens sembra voler restare ma il rinnovo non arriva e la sua partenza sembra la scelta più giusta.

La difesa del Napoli invece sembra dover cambiare. Tra i pali c’è da sciogliere il dubbio Ospina-Meret. Il gruppetto dei difensori sembra poter restare orfano del suo comandante, ovvero Kalidou Koulibaly, che non rinnoverà il contratto con la squadra azzurra. Arrivato in Campania già il terzino sinistro Olivera dal Getafe mentre si prova a stringere per il difensore centrare Ostigard.

La società partenopea prova a stringere per il centrale del Brighton, Leo Ostigard. Gli azzurri faranno un rilancio per il difensore norvegese che la scorsa stagione ha giocato in Seria A con la maglia del grifone. Gli inglesi hanno rifiutato la prima offerta di 3 milioni di euro, ora gli azzurri proveranno a mettere sul piatto 5 milioni. Questo difensore è un obbiettivo concreto della società azzurra e nel fine settimana si proverà a chiudere l’operazione.

Per il giocatore danese è pronto un contratto quadriennale da 700 mila euro a stagione. Ostigard quest’anno ha collezionato con la maglia rossoblu del Genoa 14 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. Pur essendo retrocesso in serie B con la squadra ligure, sicuramente questo difensore è stato capace di mettersi in mostra, diventando uno dei pochi salvabili.

Si spera che questa rivoluzione del Napoli, tra arrivi, partenze e scadenze frutti grandi prestazioni. La squadra azzurra vuole sognare dopo il terzo posto raggiunto quest’anno. Le aspettative sono alte, tutte le squadre italiane vogliono rafforzarsi per affrontare una grande stagione il prossimo anno.