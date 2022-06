Calciomercato Napoli: accordo raggiunto con Deulofeu ma rischio addio per due titolarissimi

In casa Napoli il calciomercato è all’ordine del giorno. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di regalare a Luciano Spalletti una squadra che possa qualificarsi alla prossima Champions League ed evitare di finire nella competizione minore che, negli ultimi due anni, ha creato problemi di bilancio viste le minori entrate economiche.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza partenopea avrebbe trovato l’accordo con Gerard Deulofeu per il trasferimento. In azzurro dovrebbe guadagnare poco meno di 3 milioni di euro, cifra raggiungibile con il raggiungimento di determinati obiettivi, quali reti e piazzamento Champions. Quasi 20 i milioni che Aurelio De Laurentiis verserà nelle casse della società friulana.

Più che per il mercato in entrata i tifosi del Napoli sono preoccupati per le eventuali cessioni, Kalidou Koulibaly in primis. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe un malumore da parte di Anguissa, il quale non avrebbe gradito la decisione della società di non riconoscergli alcuni bonus promessi al momento dell’acquisto.

Questo avrebbe spinto il calciatore addirittura a valutare una nuova destinazione dopo che Aurelio De Laurentiis ha speso 15 milioni per riscattarlo. José Mourinho, in particolare, farebbe carte false per averlo alla Roma.

Molto calda, infine, è la pista che porterebbe Fabian Ruiz alla Juventus. Per evitare di perderlo a zero, infatti, Aurelio De Laurentiis potrebbe accettare anche uno scambio con qualche giovane dalle grandi prospettive della società bianconera. Un affare, quello tra Juventus e Napoli, che potrebbe concludersi nei primi giorni del mese di luglio.