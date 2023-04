Napoli, per la prima volta le coreografie saranno gestite in sinergia con la società

In occasione della partita contro il Milan di stasera, il Napoli agirà in sinergia per la creazione della coreografia con i tifosi

Stando a quanto riportato da La Repubblica, stasera in occasione della partita tra Milan e Napoli allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà una novità. Infatti, per la prima volta, Aurelio De Laurentiis agirà in sinergia con i gruppi ultras per la creazione di coreografie. Un passo in avanti per il club, che vuole avvicinarsi sempre di più ai propri tifosi.

Sarà infatti consentito l’ingresso a Fuorigrotta di bandiere, striscioni, tamburi e megafoni. Le coreografie saranno allestite nei distinti e nelle curve. Il tutto, ovviamente, nel rispetto dei regolamenti dello stadio. I cancelli saranno aperti tre ore prima la partita, per garantire al meglio e in piena sicurezza che possano essere effettuati i controlli.

Entusiasmo pre partita

Intanto, Spalletti ieri ha caricato l’ambiente in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto: “Domani non c’è nessun rischio per noi: rischiamo la felicità infinita”. Parole chiare, che sembrano aprire alla possibilità di vedere un super Napoli nonostante le assenze. Poi continua: “Partite come quella di domani sono un premio per la squadra per quello che ha fatto, anche per la città per l’amore che ha sempre dato”.

L’obiettivo è chiaro: “Costretti a inseguire? Sono convinto che sapremo creare occasioni importanti solo con una prestazione di alto livello, con intensità e qualità. Se sapremo trovare gli spazi giusti, con un possesso palla che ci metta nelle condizioni di trovare le nostre qualità. La squadra merita una bella prestazione. Noi conserviamo la nostra idea di gioco dal primo giorno della stagione, non cambiamo di partita in partita. Bisognerà trovare accorgimenti a cose che possono succedere dentro la partita, tipo queste ripartenze con cui il Milan ci può far male viste le qualità che hanno. La cura dei dettagli ci metterà in condizione di essere più bravi di loro”.