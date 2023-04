Uomini e Donne, Luca Salatino annuncia la fine della sua storia d’amore con Soraia Ceruti: “Finita”

Finita la storia tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, ormai è ufficiale. A confermarlo l’ex tronista sul suo profilo Instagram mentre l’ex corteggiatrice e ora influencer ha optato per il silenzio. Ecco cosa è accaduto e le parole del cuoco romano.

Le parole di Luca

L’ex tronista, con una semplice e diretta stories su Instagram, ha annunciato la fine della relazione con Soraia chiedendo ai follower di rispettare anche la sua privacy in un momento difficile. Ecco le sue parole sul social: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene, Luca”.

Corto, chiaro e diretto, il cuoco romano ha annunciato la fine della sua relazione con la sua ragazza conosciuta all’interno di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. Ma cosa sarà accaduto tra i due? Al momento girano solo delle voci non ancora confermate, cerchiamo di fare chiarezza.

Soraia è impegnata con un altro uomo?

Sono ormai settimane che sul web non si parla di altro che dell’ipotetica crisi tra Luca e Soraia. I due non appaiono più insieme sui social da tempo ormai, non si lasciano nemmeno un like, completamente spariti. In molti hanno anche ipotizzato che la coppia abbia deciso di troncare la storia già da qualche mese e qualcuno ha accusato la giovane di avere una storia con un imprenditore di Como. Attualmente non si conosce la verità.

Sta di fatto che Luca Salatino nelle scorse ore è stato molto chiaro: tra lui e la sua ragazza è finita. Inoltre, pare che il cuoco abbia deciso di bloccarla ovunque, così da non sapere nulla della sua vita. Questo vuol dire che qualcosa di grave deve essere successo per forza.