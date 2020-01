Napoli, più vicino il rinnovo di Mertens?

Buone notizie in arrivo per Gattuso. Se Llorente pare essere in uscita, inserito in uno scambio con Politano, il suo reparto offensivo non sarà del tutto messo a nuovo. Con Milik punto fermo attualmente, non si è ancora capito se Mertens rinnoverà o meno. Fino ad ora, ha giocato sempre da subentrato.

Gattuso infatti gli ha sempre preferito il bomber polacco, oltre che per la forma eccellente di Arkadiusz, probabilmente anche perché c’è la questione del contratto in scadenza del belga e delle ultime settimane movimentate, dove Mertens è stato uno dei protagonisti. Ma ora le cose potrebbero cambiare.

Stando infatti a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il folletto belga e il Napoli sarebbero più vicini. Si parla infatti di un possibile rinnovo di contratto per il belga. Balla ancora un po’ di distanza tra le parti, ma non incolmabile.

De Laurentiis offre 3 milioni per due anni, mentre Mertens ne chiede 4 per altri tre anni. Una soluzione la si potrebbe trovare a metà strada, a circa 3,5 milioni. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo incontro, e probabilmente sarà quello decisivo.