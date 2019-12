Uomini e Donne: Giovanna si scaglia contro Giulio

Nonostante le festività, le registrazioni di Uomini e Donne stanno continuando senza interruzioni. La scorsa settimana è toccata al Trono Classico. I telespettatori sono in trepidante attesa per la scelta di Giulio Raselli, sebbene sul web si ipotizzi che il torinese abbia scelto Giulia D’Urso. Neanche in questa registrazione, però, sono mancati gli scontri.

UNA GIOVANNA INVIPERITA – Durante la registrazione è stata mandata l’esterna tra Giulia e Giulio. In quell’occasione, il tronista ha voluto affrontare il discorso di una possibile convivenza in caso fosse lei la scelta. La corteggiatrice si è dimostrata già pronta ad andare a convivere con il Raselli. L’esterna si è poi conclusa con un bacio.

Questo filmato ha però scatenato l’altra corteggiatrice, Giovanna Abate che, inviperita,ha attaccato il tronista. Il motivo di ciò è spiegato durante la visione della loro esterna. Il ragazzo aveva infatti posto la stessa domanda anche a Giovanna, ma ricevendo una risposta diversa. La corteggiatrice gli ha infatti spiegato che non potrebbe muoversi per via del lavoro, ma che andrebbe da lui in ogni momento libero.

GLI OPINIONISTI DIFENDONO GIULIO – Durante i vari attacchi di Giovanna nei confronti di Giulio, sono intervenuti Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi. I due opinionisti hanno preso le difese del tronista. Lorenzo aveva già espresso, nelle scorse puntante, il suo pensiero riguardo la ragazza, considerandola pensante. Questa volta ha aggiunto che, a suo parere, la corteggiatrice non riesca a vedere tutti i gesti positivi che il tronista fa. Tina, invece, pensa che Giovanna stia semplicemente puntando al trono e questi suoi comportamenti voglio spingere Giulio a non sceglierla.