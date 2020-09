Napoli, possibile addio di Gattuso a fine stagione? ADL propone un contratto non adeguato

In casa Napoli, nelle ultime settimane, è stato un po’ accantonata la questione riguardante il mister Rino Gattuso. L’allenatore partenopeo, ha infatti rifiutato le proposte di rinnovo di Aurelio De Lauretiis, chiedendo maggiori garanzie.

In particolare, Gattuso non pretende uno stipendio importante, ma di migliorare leggermente l’accordo firmato qualche mese fa. Il problema, però, sono le pretese di Aurelio De Laurentiis, il quale, a detta di alcuni amici dell’allenatore, vuole ‘imprigionare’ Rino Gattuso.

A rivelarlo è l’esperto di mercato Ciro Venerato: “Voglio allenare il Napoli a vita, ma non voglio essere prigioniero“, avrebbe riferito il mister azzurro.

Come per i passati allenatori tra cui Maurizio Sarri, il contratto che Aurelio De Laurentiis vuol far firmare a Rino Gattuso è pieno di clausole e punti ‘poco chiari’ per chi vuole iniziare un rapporto basato sulla trasparenza.

Non è escluso, quindi, che Rino Gattuso decida di lasciare clamorosamente il Napoli al termine dell’attuale stagione. Come insegna il suo passato, il mister non accetta la poca chiarezza da parte della dirigenza ma pretende rispetto.