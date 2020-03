Napoli, ‘prendere o lasciare’ per Callejon. Trovato l’accordo fino al 2024 con un centrocampista

Uno dei temi maggiormente discussi in casa Napoli nelle ultime settimane è quello riguardante i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori. Nei scorsi giorni è stato raggiunto l’accordo per la permanenza in azzurro di Dries Mertens. Dopo sette anni in maglia azzurra, quindi, l’attaccante belga resterà per almeno altri due anni con opzione sul terzo.

Mentre Dries Mertens resterà in azzurro, il futuro di José Maria Callejon è ancora appeso ad un filo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Aurelio De Laurentiis formulerà un’ultima offerta all’attaccante spagnolo, da prendere o lasciare, per convincerlo a rimanere. In caso di rifiuto, le strade si separeranno ufficialmente e il calciatore vestirà una nuova maglia al termine dell’attuale stagione.

Sul giocatore, infatti, ci sarebbero diversi club spagnoli. Tra questi, il Siviglia si sarebbe già mosso per metterlo sotto contratto.

Un altro giocatore che resterà in azzurro è Piotr Zielinski. Durante la prossima settimana, infatti, ci dovrebbe essere l’incontro tra il giocatore, i suoi agenti ed Aurelio De Laurentiis per mettere nero su bianco le ultime voci di trattative.

Attualmente il polacco ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2021 e, la volontà di entrambe le parti, è di proseguire il rapporto di lavoro insieme. L’accordo sarebbe stato raggiunto su una base di 2.5 milioni di euro a stagione fino al 2024. Maggiore discussione, invece, c’è stato sulla clausola rescissoria. Aurelio De Laurentiis pretendeva una clausola da 100 mln di euro, il giocatore da 60. Alla fine, l’accordo sembra che sia stato raggiunto su una base di 80 milioni di euro.