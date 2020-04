Napoli, pronto il rinnovo di Gattuso: piena libertà di scelta sullo staff

Pochi, pochissimi dubbi riguardo al rinnovo contrattuale di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha cambiato positivamente la stagione del Napoli, ottenendo ottimi risultati nella sua parentesi azzurra. Ora quindi si guarda già al futuro, con la dirigenza partenopea convintissima della propria guida tecnica.

Ecco allora che, come scrive quest’oggi l’edizione odierna di Cronache di Napoli, Gattuso è ormai pronto a firmare il rinnovo contrattuale per le prossime stagioni. In particolare, si legge sul quotidiano, nel nuovo contratto vi sarebbe una clausola che conferma la piena fiducia riservata dalla società al tecnico.

Grazie al nuovo contratto infatti l’allenatore azzurro disporrà della massima libertà nello scegliere il proprio staff. Quest’anno Gattuso, subentrando ad Ancelotti, ne ha ereditato anche i collaboratori. Dalla prossima stagione però si assisterà quindi a parecchi cambiamenti.

In particolare, il gruppo più aggiornato sarà quello dei preparatori dei portieri: via Nista e Perrone, dentro Gigi Ragno e Valerio Fiori. Pronto anche un avvicendamento per il ruolo di preparatore atletico: via Morabito, al suo posto ecco Mario Innaurato.

Un nuovo ciclo quindi, in tutto e per tutto, con massima fiducia riposta nelle mani di Gennaro Gattuso. Pochi legami con il recente passato ancelottiano e voglia di ribalta, il nuovo Napoli del tecnico calabrese inizia a prender vita.