Napoli, proposto lo svincolato Grenier: Giuntoli prende tempo

Il tempo per mettere nero su bianco le ultime operazioni di calciomercato inizia a stringere ed il Napoli dovrebbe puntellare l’organico con un paio di acquisti mirati. In particolare, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un profilo che possa sostituire Bakayoko, ormai da tempo tornato al Chelsea dopo l’esperienza in prestito nel club azzurro.

Ovviamente le risorse economiche sono molto esigue e la dirigenza sta optando per una situazione low cost. Sfumato il ritorno di Bakayoko, ormai a un passo dal riabbracciare il Milan, le attenzioni di Giuntoli si sono poste su un calciatore svincolato.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Il Mattino, si tratta di Clement Grenier. Classe 1991, il 30enne centrocampista vanta un passato tra le fila di Roma, Lione e Rennes, sua ultima squadra.

In particolare, pare che Grenier sia stato offerto dal proprio entourage al Napoli. La dirigenza azzurra però, seppur non disdegnando il calciatore e la situazione economica vantaggiosa, non sembra essersi scaldata più di tanto.

L’idea di acquistare un centrocampista centrale svincolato, dopo l’arrivo di Juan Jesus, prende però sempre più piede. Cristiano Giuntoli però vuole aspettare qualche proposta più allettante, sempre ed unicamente low cost. Uno degli obiettivi primari rimane infatti quello di tagliare il monte ingaggi, il quale è al momento superiore alla soglia critica di 130 milioni di euro.