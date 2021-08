Udinese-Juventus, le probabili formazioni: sorprese in attacco e in mediana per Allegri

Inizierà dalla Dacia Arena di Udine la stagione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, i bianconeri saranno di scena domani alle ore 18:30, gara visibile su DAZN.

I friulani hanno perso Musso e De Paul, in porta esordio per Silvestri, in mediana Pereyra, Walace e Makengo, in avanti coppia d’attacco Pussetto-Deulofeu.

In casa Juve Allegri lancerà dal primo minuto il tridente composto da Chiesa, Ronaldo e Dybala. A centrocampo spazio a Bentancur, Ramsey e Bernardeschi, sulla fascia destra di difesa Danilo in vantaggio su Cuadrado. Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.