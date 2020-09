Napoli, PSG forte su Koulibaly: pronto l’assalto a Senesi e Veretout

Il destino di Kalidou Koulibaly continua a tenere banco in quel di Napoli. Al momento difficile sbilanciarsi sulla permanenza o meno del calciatore, anche perché Aurelio De Laurentiis continua a chiedere un cifrassc n intorno ai 90 milioni di euro ed è poco incline ad eventuali sconti.

In caso di offerta congrua, la partenza del calciatore non sarà ostacolata dalla società azzurra, anzi. Allo stesso tempo l’eventuale permanenza del difensore senegalese in quel di Napoli sarebbe cosa molto gradita da ambedue le parti.

Stando comunque a quanto riportato nelle ultime ore da Tuttosport, sulle tracce di Kalidou Koulibaly vi sono il Manchester City ed il PSG. In particolare sono proprio i parigini ad essere in pole position per assicurarsi le prestazioni sportive del difensore senegalese.

Il Napoli, in attesa dell’offerta ufficiale proveniente dalla Francia, sta iniziando a preparare gli eventuali colpi da sferrare sul mercato. Le idee in questa direzione sono molto chiare: un difensore centrale per sostituire Koulibaly ed un centrocampista da poter schierare davanti alla difesa.

I due identikit dalle caratteristiche tecniche ben delineate rispondono a due nomi precisi: Marcos Senesi e Jordan Veretout. Il primo ha già un prezzo e sembra un colpo di facile esecuzione. Per acquistare il difensore italo argentino dal Feyenoord occorrono 20 milioni di euro. Discorso diverso invece va fatto per il centrocampista francese: la Roma lo dichiara incedibile ma il Napoli, ritenendolo perfetto e necessario per il 4-2-3-1, si prepara ugualmente a sferrare un assalto economicamente molto importante.