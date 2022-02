Napoli, Rientro di Anguissa; La Repubblica:”Il camerunense rientra con un doppio obiettivo”

Una splendida edizione di Coppa D’africa si è conclusa qualche giorno fa. Nonostante alcuni problemi organizzatvi causati principalmente dal Covid-19 e alcune gaffe di vario genere accadute nelle prime giornate, la 33ª edizione del torneo ha visto per la prima volta nella storia il trionfo del Senegal, guidata dall’azzurra Kalidou Koulibaly. Un’altro napoletano, Zambo Anguissa si è reso protagonista con la sua nazionale, il Camerun, nazione ospitante che però, ha visto il suo cammino interrompersi alle semifinali ( arrivati terzi grazie alla vittoria della “finalina” contro il Burkina Faso).

Messe da parte le fatiche di questa competizione, i due giocatori del Napoli sono pronti a tornare a giocare in Serie A. Secondo quanto riferisce Sky, entrambi saranno a disposizione di Spalletti a Castel Volturno per la giornata odierna: un’ottima notizia in vista del prossimo ed importante incontro contro l’Inter. Quest’ultima, a causa della sconfitta contro il Milan, è a solo una lunghezza in più dei partenopei, ma con una partita (v.s. Torino) in meno da recuperare.

Ricordiamo che entrambi sono reduci da due diversi guai fisici: Koulibaly ha subito una serie di problemi di diverso genere, dall’infortunio al bicipite femorale, la positività al Covid-19 e la pausa natalizia hanno fatto assentare il colosso senegalese da oltre un mese. Mentre per quanto riguarda Anguissa l’infortunio agli adduttori gli ha permesso di giocare ,prima di partire con la sua nazionale, gli ultimi match contro Empoli, Milan e Spezia.

Nonstante ciò, l’assenza forzata di Anguissa ha dato molto spazio ad un ritrovato Lobotka, che ha durante questo mese e mezzo ha fornito prestazioni stratosferiche in mezzo al campo. Per questo motivo, alcuni media riportato come sarà difficile, ma non impossibile per il camerunense riconquistare il posto: le sue qualità però, si sono rivelate estremamente importante da settembre fino a dicembre, ed inoltre non si esclude la possibilità di vederli giocare insieme.

Secondo quanto riferisce “La Repubblica”, il classe 95′ di Yaoundè tornerà a Napoli più carico di prima, con ben due obiettivi da realizzare: “Il centrocampista del Camerun rientrerà con tantissima voglia di prendersi una rivincita: col duplice obiettivo di concludere da protagonista il campionato e spingere De Laurentiis a riscattare a giugno il suo cartellino dal Fulham“.