Napoli, rinnovo per Fabian Ruiz? Il club prova a trattenerlo

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola, non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà l’estate dell’anno prossimo. Il club azzurro proverà a mettere sul piatto una strategia per trattenerlo essendo un elemento importante per la squadra. Infatti, non è detto che le cose cambino nel corso di questi mesi.

Rifiuto Newcastle

Attualmente, il giocatore ha rifiutato una proposta molto importante da parte del Newcastle, disposto a pagarlo 40 milioni di euro per il suo cartellino. Tuttavia, Ruiz ha declinato l’offerta a causa della situazione complessa in classifica che sta vivendo il club. Infatti, Fabian sta attendendo che si facciano avanti altre squadre almeno in estate per guardarsi intorno.

Rinnovo con il Napoli?

Stando a quanto spiegato nel programma radiofonico Si gonfia la rete in onda su Radio Marte, un punto di incontro può essere ancora trovato. Il giocatore sogna di guadagnare almeno 4 o 4,5 milioni di euro netti a stagione, tuttavia, il club azzurro ha in mente di abbassare il monte ingaggi.

“Ciò vuol dire che se, ad esempio, come terzo portiere confermi Maffella, che guadagna davvero pochissimo, e al contempo cedi qualcun altro che ha un salario molto elevato, puoi spendere di più per dei rinnovi importanti come quello di Fabian” spiegano in radio.

Nonostante sembrerebbe non esserci un punto di incontro, in realtà le cose non sono esattamente come sembrano. Il Napoli potrebbe accontentare il centrocampista e accordarsi a metà strada: 3,5 milioni netti più bonus, con stipendio ‘indicizzato’.