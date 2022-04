Napoli, riscatto Anguissa a fine stagione? Il club ci pensa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Anguissa dopo lo sfortunato pomeriggio contro la Fiorentina. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, il Napoli tenterà di riscattarlo dal Fulham a fine stagione.

Frenata Napoli

Ieri pomeriggio il club azzurro è stato molto sfortunato ed è pesata l’assenza di Anguissa a centrocampo. La squadra viola, infatti, ha messo in difficoltà la mediana azzurra, decisamente più leggera. La forza fisica del centrocampista camerunese avrebbe dato una grande mano al tecnico Luciano Spalletti.

Riscatto a fine stagione?

La società dovrà quindi decidere cosa fare a fine stagione ovvero se riscattare il suo cartellino o lasciarlo andare via. Si legge infatti sulla GdS: “In mezzo Nell’agenda della società è in evidenza anche il futuro del centrocampista André Zambo Anguissa, arrivato in estate dal Fulham in prestito con un diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Il responso tecnico è stato soddisfacente: insomma, c’è la volontà di operare il riscatto nei tempi dovuti, cioè a fine giugno. Ovviamente la fiducia per il camerunese va di pari passo con uscite dolorose per altri centrocampisti attualmente in rosa”.