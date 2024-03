Napoli, rivoluzione a fine stagione: otto calciatori possono dire addio

Con l’uscita dalla UEFA Champions League, il Napoli prepara una vera e propria rivoluzione. Molti saranno i calciatori che diranno addio alla rosa partenopea come rivelato nelle precedenti edizioni de La Gazzetta dello Sport: “Per Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori non è scontata la permanenza a Napoli, per diverse ragioni”.

“Così il loro rendimento in questi ultimi mesi deciderà non soltanto il destino della squadra, ma anche il loro futuro. Chi vuol tenersi Napoli, deve dimostrarlo ora. Senza Champions, molti eroi dello scudetto diventeranno il passato“, scriveva la rosea prima delle partite di Champions contro i blaugrana.

Oltre i nomi precedentemente citati, a dire addio saranno anche altri tre calciatori: Osimhen, Zielinski e Juan Jesus.

RINNOVO JUAN JESUS COMPLICATO, IL DIFENSORE PUO’ ANDARE VIA DA NAPOLI A COSTO ZERO

Il rinnovo del centrale brasiliano è davvero difficile. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e nonostante Aurelio De Laurentiis lo consideri un grande calciatore e uomo spogliatoio, potrebbe optare per la separazione proprio per avviare un nuovo ciclo.