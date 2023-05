Napoli, secco ‘no’ di Marcelino: rifiutata la proposta di Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, in queste ultime settimane, è focalizzato sulla ricerca di un nuovo allenatore. Il presidente partenopeo, dopo l’addio di Luciano Spalletti, ha intenzione di continuare il ciclo iniziato dal mister di Certaldo ingaggiando un tecnico in grado di far competere la squadra ad alti livelli.

Secondo quanto rivelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, nel mirino di Aurelio De Laurentiis sarebbe finito anche Marcelino Garcia Toral, ex allenatore, tra le altre, di Siviglia, Villarreal e Valencia. Da parte dell’allenatore, però, sarebbe arrivato un rifiuto per via della proposta economica ritenuta non soddisfacente.

Altri club come Nottingham e Marsiglia, infatti, sono pronti ad offrire cifre ben più alte rispetto alla proposta di un ingaggio da un milione di euro della SSC Napoli.