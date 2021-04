Napoli, senti Fedele: “Bakayoko ha i ferri da stiro al posto dei piedi, è stato presentato male”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli ed alcuni dei suoi giocatori. Dopo aver elogiato Lorenzo Insigne, Fedele ha parlato anche di Maurizio Sarri e di Bakayoko.

“Insigne, insieme a Barella penso che siano i giocatori che si stiano distinguendo. In questo momento è l’italiano più forte in attività però ovviamente non è il campionato di 5-10 anni fa“.

“Sarri? Da tanti amici del mestiere so della situazione ma non è un fumus. Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli se il Napoli andasse in Champions League. Se non ci andasse la situazione sarebbe diversa. Oggi nel Napoli non ci sono giocatori incedibili, anche per via della crisi dettata dal COVID-19: dipende dall’offerta“.

Enrico Fedele ha quindi rivelato la possibilità di un ritorno di Maurizio Sarri al Napoli. Tutto, però, dipenderebbe dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Fedele ha infine criticato, ancora una volta, Bakayoko: “Non mi sono pentito, il giocatore è stato presentato male. Ho detto che ha i ferri da stiro al posto dei piedi e che chi lo faceva giocare da regista meritava il 118“.