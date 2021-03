Inter, piace Maksimovic per sostituire Ranocchia: la situazione

Nikola Maksimovic è da tempo restìo a rinnovare il contratto che lo lega attualmente al Napoli. Così con ogni probabilità lascerà la squadra azzurra a parametro 0, divenendo un’occasione d’oro per parecchi club, soprattutto di Serie A.

La volontà del difensore serbo è infatti quella di rimanere nel campionato italiano, nonostante le numerosissime sirene che ultimamente si sono attivate dalla Premier League. Sulle sue tracce vi è in pole position l’Inter.

La società nerazzurra, secondo quanto raccontato nelle ultime ore dalla redazione di Sky, vorrebbe acquistare Maksimovic per sostituire Andrea Ranocchia, dato ormai per partente a fine stagione. La trattativa per il difensore serbo non dovrebbe risultare complicato, dato che il giocatore risulterà svincolato a fine stagione.

Il suo tesseramento dipende però dal progetto tecnico ed economico che sarà in essere in quel di Milano, sponda nerazzurra. La prossima stagione infatti la situazione in casa Inter potrebbe essere molto diversa rispetto a quella attuale.

Ciò che più conterà sarà la volontà dell’allenatore nerazzurro della prossima stagione, che non è ancora detto sia nuovamente Antonio Conte. Di certo comunque Nikola Maksimovic potrebbe tornare molto utile in qualsiasi progetto tecnico – tattico, trovandosi a suo agio sia in difese a 4 che in difese a 3.