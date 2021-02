Napoli, senti il dottor De Nicola: “Se De Laurentiis mi chiama, torno di corsa”

Alfonso De Nicola, storico ex direttore sanitario della SSC Napoli, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole.

“Ai miei ex collaboratori serviva un supporto per ancora un paio di anni e questo supporto gli è stato tolto. La Roma mi voleva, ma anche grandi club. Se De Laurentiis mi chiama? Torno di corsa. Ospina torna prima di Lozano: una distrazione al bicipite femorale come quella che ha colpito Lozano prima di 3-4 settimane non torna“.

“Per Ospina, l’adduttore è un muscolo meno importante, può tornare in un paio di settimane. Dipende se c’è lesione. È fondamentale la diagnosi e mantenere la condizione. Osimhen? Massimo un mese lo ritroviamo nelle migliori condizioni, lavorando bene. Credo che Gattuso stia lavorando molto bene. Stiamo parlando di un gran lavoratore. Non si può pretendere di snaturarlo”.

La parte più interessante dell’intervento radiofonico è probabilmente la prima. Molti tifosi azzurri infatti rivorrebbero il dottor Alfonso De Nicola tra le fila dello staff sanitario azzurro. I molteplici infortuni muscolari registratisi a partire dalla sua separazione non possono essere più un caso.

E così, a quanto pare, lo stesso dottor De Nicola tornerebbe di corsa e volentieri al Napoli. La decisione va presa dunque da Aurelio De Laurentiis, probabilmente in simbiosi con tecnico e dirigenti. Ad oggi comunque rimangono ancora poco chiari e per certi versi inspiegabili i motivi dell’allontanamento di De Nicola dal progetto azzurro.