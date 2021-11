Napoli, senti Marchetti: “Rinnovo Insigne? Parti distanti economicamente”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione sportiva Marte Sport Live. Oggetto delle sue parole è stato l’argomento spinoso circa il rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato.

“Su Lorenzo Insigne ed il potenziale rinnovo con il Napoli possiamo parlare quanto vogliamo, ma la questione è economica e non certo tecnica. Il discorso è ampio e di non semplice soluzione. C’è anche una scelta di opportunità sul legarsi per tutta la vita all’interno di un contesto economico diverso da quello di due anni fa”.

“Se non si troverà una quadra sulle richieste e le offerte di stipendio difficilmente rinnoverà, perché la distanza è molto ampia. E’ una storia molto simile a quella di Andrea Belotti del Torino: la verità è che non si sa dove si andrà a finire. Molto dipenderà anche da cosa accadrà durante la stagione”.

“Magari si possono porre le basi per ulteriori cicli vincenti, continuando a fare bene in termini di risultato. Insomma, anche questo può essere un fattore da mettere sul piatto in fase di trattativa. Adesso, però, è ancora presto per dire cosa potrà accadere da qui alla fine del campionato attualmente in corso”.

Insomma, una situazione molto difficile da affrontare. Le parti sono distanti dal punto di vista economico ed al momento non è da registrarsi nessun passo positivo verso il lieto fine della vicenda. Di tempo comunque per mettere le cose a posto vi è, anche se si tratta di un discorso che ormai non può essere affrontato con troppa calma.