Napoli, senti Venerato: “Incontro con il Barcellona per Insigne, Coutinho possibile contropartita”

Ciro Venerato, giornalista RAI specializzato in calciomercato soprattutto per quanto riguarda il Napoli, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Radio Goal, trasmissione sportiva di punta della frequenza radiofonica Kiss Kiss Napoli.

Tanti i temi di calciomercato trattati, su tutti spunta il serio interessamento del Barcellona per Lorenzo Insigne, capitano azzurro con il contratto in scadenza nel 2022. I blaugrana stanno seguendo con viva partecipazione la vicenda ed a breve potrebbero concretizzare in un’offerta ufficiale il proprio gradimento. Ecco dunque le parole di Venerato in merito.

“Il Barcellona continua a seguire con interesse Lorenzo Insigne. Ci potrebbero essere a breve dei contatti tra le parti. Il club spagnolo ha diversi esuberi in attacco, non escludo che possa offrire qualche calciatore come Coutinho al club di Aurelio De Laurentiis”.

Un interesse forte, che a breve potrebbe trasformarsi in una trattativa. È da capire ovviamente come Insigne, attualmente impegnato con l’Italia ad Euro2020, prenda la notizia. La volontà del ragazzo infatti è sempre stata quella della permanenza a vita in azzurro. Certo però che a 30 anni, quello del Barcellona è un treno che non passerà una seconda volta.

La situazione è destinata a divenire più chiara a fine Europeo, quando Lorenzo Insigne tornerà in quel di Napoli ed incontrerà finalmente la dirigenza per parlare di rinnovo. Ci si siederà a tavolino e si proverà a trovare un accordo. Altrimenti sarà cessione, anche perché i contendenti non mancano.