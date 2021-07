Napoli, si allontana Kaio Jorge: accordo di massima con il Milan

Nell’ultimo periodo Kaio Jorge è stato più volte accostato al Napoli. Nella squadra azzurra infatti Andrea Petagna è in bilico tra permanenza e cessione, e così Cristiano Giuntoli si guarda intorno per sostituire l’eventuale partenza del centravanti ex SPAL.

Nelle ultime ore però, come riportato soprattutto da Tuttosport, il giovanissimo talento del Santos è molto vicino al Milan. Kaio Jorge infatti ha la propria scadenza contrattuale fissata al 31 dicembre. Un data molto vicina, che costringe il club brasiliano a dover accettare qualsiasi offerta gli venga proposta.

Il ragazzo inoltre ha già un accordo di massima con il club rossonero, a cui tra l’altro darebbe la priorità in caso di concorrenza. Ora il suo entourage è al lavoro per chiudere l’accordo e metterlo nero su bianco, poi si penserà ad accontentare il Santos, per cui, come accennato, non dovrebbero esserci problemi.

Il Napoli così si defila quasi definitivamente dalla corsa a Kaio Jorge. Diviene più probabile a questo punto la permanenza di Andrea Petagna, che recentemente ha dichiarato di volersi giocare tutte le sue carte nella squadra partenopea per convincere Luciano Spalletti.

Sta di fatto che il terzo centravanti nella rosa del Napoli assume quest’anno un ruolo importante. In quel di gennaio infatti Victor Osimhen sarà impegnato per un mesetto per la Coppa d’Africa. Mertens invece non sembra garantire una discreta continuità fisica e atletica.