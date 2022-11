Napoli, si pensa al presente e al futuro: Lobotka firma, un giovane Primavera si fa notare in Serie C

In casa Napoli si pensa al futuro, ma anche al presente. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è fatta per il rinnovo contrattuale di Stanislav Lobokta, il quale si legherà alla SSC Napoli fino al 30 giugno 2027 con opzione per un ulteriore anno.

Il calciatore, con il nuovo contratto, percepirà uno stipendio netto da 3 milioni di euro a stagione. Inoltre, alla firma, un bonus da 2 milioni di euro.

Il rinnovo di Lobotka arriva dopo la firma di un altro perno fondamentale del centrocampo azzurro, Zambo Anguissa. Quest’ultimo, dopo essere stato riscattato durante il mercato estivo, è ora al 100% un calciatore azzurro.

Come detto precedentemente, la proprietà azzurra è sempre attenta anche al futuro. In casa azzurra, infatti, sono presenti molti talenti in giro per il campionato italiano in altre società. Tra questi vi è anche Antonio Vergara, classe 2003 e in prestito alla Pro Vercelli, in Serie C.

In questa prima parte di campionato è riuscito a farsi notare mettendo a segno due reti e tre assist. Ad appena 19 anni, Vergara si sta conquistando la fiducia di allenatore e tifosi. Il suo grande idolo è proprio un calciatore del Napoli, Piotr Zielinski. Lo scorso anno, Luciano Spalletti, lo aveva testato in un’amichevole precampionato e convocato diverse volte con la prima squadra. Il mister crede molto in lui e per questo l’ha consigliato di fare esperienza in un campionato minore.