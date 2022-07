Napoli, si prova il doppio colpo dal Chelsea

I partenopei proveranno a chiudere un doppio affare con il Chelsea. Il Napoli avrebbe, infatti, puntato un portiere e un attaccante

Preoccupa la situazione Meret. Il giocatore friulano, nella giornata di ieri, si è fermato in allenamento e si è vista apprensione per le sue condizioni fisiche. Il portiere azzurro resta l’unico indiziato per una maglia da titolare, con il Napoli che deve necessariamente cercare un secondo portiere.

Il pericolo infortunio è, per ora, scongiurato con l’ex Udinese che ha fortunatamente concluso l’allenamento in tranquillità. Gli azzurri, però, dovranno sbrogliare la matassa portiere visto anche che il giovane estremo difensore non rinnova e Ospina va sostituito. Si pensa anche ad un vice Osimhen, con un possibile doppio colpo che monta dal Chelsea.

Broja più Kepa?

Sarebbero Kepa Arrizabalaga e Armando Broja i due possibili innesti per i partenopei. Il portiere spagnolo si è visto proposto dai londinesi e il Napoli starebbe valutando la possibilità di prenderlo in prestito per un anno. Aurelio De Laurentiis starebbe spingendo per prenderli entrambi, ma per l’albanese sembra più difficile.

L’attaccante classe 2001 interessa parecchio in Premier League e il Chelsea non vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma, anzi, è auspicabile si provi a mantenere almeno un diritto di riacquisto. Il Napoli, intanto, punta al tutto per tutto su questi due giocatori. L’arrivo di Kepa consentirebbe di creare più parità all’interno del reparto arretrato con Meret che potrebbe sentirsi stimolato dalla competizione. Specialmente perché Kepa arriva da anni molto bui ed avrà bisogno di riprendersi a dovere.