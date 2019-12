Napoli, si punta Paredes del PSG: anche la Juventus sul centrocampista

Un’ultima partita separa ormai la Serie A dalla finestra invernale di calciomercato. Dopo il match contro il Sassuolo in casa Napoli si può guardare sul mercato per apportare alla rosa qualche innesto chiesto da Gennaro Gattuso. Al momento la priorità rimane quella di ricoprire il ruolo di regista.

Si stanno così vagliando vari profili. In particolare, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, oltre a Lucas Torreira dell’Arsenal il Napoli starebbe seguendo anche Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Arrivare al talento argentino non sarà per nulla facile, ciò nonostante la dirigenza azzurra ci pensa.

Paredes piace molto a Aurelio De Laurentiis per un motivo in particolare: avendo già giocato in Serie A, con la maglia della Roma, sarebbe un profilo già pronto da inserire a gennaio e senza alcun bisogno quindi di adattamento. Lo stesso motivo d’altronde per cui è molto seguito Lucas Torreira dell’Arsenal.

Il più grande ostacolo però che la pista argentina presenta è l’ingaggio. Leandro Paredes infatti guadagna cifre per nulla alla portata del Napoli: un problema non di poco conto e difficile da sormontare. Inoltre su Paredes vi è l’interesse anche di un altro club di Serie A: la Juventus. La società bianconera è alla ricerca di un calciatore per rinforzare il proprio centrocampo e, dopo l’operazione Rabiot, è già in buoni rapporti con il PSG.