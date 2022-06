Napoli, situazione bollente: un calciatore a rischio tribuna, Gattuso offre 38 mln per un attaccante

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli sono al lavoro in queste settimane per rivoluzionare la squadra e regalare comunque a Luciano Spalletti dei giocatori in grado di fare la differenza e puntare sin da subito alla conquista della massima competizione europea, la Champions League.

Alcuni calciatori, però, non sono soddisfatti del loro attuale ruolo in squadra ed altri sono alle prese con un difficile rinnovo contrattuale. Tra questi vi è anche Fabian Ruiz, il quale avrebbe rifiutato l’ultima offerta del presidente partenopeo.

Quest’ultimo, in caso di mancato rinnovo e offerte non adeguate per l’acquisto, avrebbe già fatto sapere che il centrocampista non rientrerebbe più nei piani societari e per questo rischierebbe un’intera stagione in tribuna come già accaduto per Arek Milik.

Un altro giocatore che potrebbe, a sorpresa, fare le valigie è Hirving Lozano. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ex allenatore del Napoli Rino Gattuso sarebbe interessato ad acquistare l’attaccante ed avrebbe già offerto al club campano 38 milioni di euro.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, sarebbe ormai fatta per il trasferimento di Ostigard al Napoli. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, infatti, sarebbe in corso lo scambio di documenti con il Brighton per rendere ufficiale il colpo.