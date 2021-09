Napoli, Spalletti: “Divento una belva quando vedo giocatori di qualità e la buttano via”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della squadra azzurra. Dal suo arrivo in azzurro, i calciatori stanno offrendo davvero grandi prestazioni.

“Chiariamo alle volte ho discusso anche con voi, ma è un atteggiamento di difesa. Ormai ho 63 anni e anche se sono stato un calciatore scarso, come dicevo oggi ai miei calciatori, mi sono sempre fatto il mazzo e ho vinto contro squadre e allenatori più forti“.

“Quando vedo giocatori che hanno qualità e la buttano via per non aver un atteggiamento giusto divento una belva“.

Luciano Spalletti non vuole, quindi, cali di tensione. Tutta la squadra lo sta seguendo alla lettere e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Spalletti ha infine dichiarato: “Chi non si sente titolare ad entrare a partita iniziata, non può fare neanche il titolare dall’inizio e non può giocare in un contesto di squadra“.