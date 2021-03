Napoli, Spalletti per il dopo Gattuso?

Non terminano le voci circa l’addio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Tra i tanti nomi che si sono fatti per il ruolo di successore, è venuto fuori anche quello di Luciano Spalletti. Il tecnico ex Inter andrà in scadenza il 30 giugno 2021.

Aurelio De Laurentiis avrebbe già fatto diversi sondaggi. Spalletti dal canto suo sarebbe ben felice di rimettersi subito in gioco in una piazza importante come quella napoletana.

La concorrenza comunque non manca. La Fiorentina e anche squadre straniere, come lo Spartak Mosca, sarebbero interessate all’ex Roma. La Fiorentina cerca un allenatore che possa dare più continuità dopo troppi alti e bassi.

Al momento però non ci sono i presupposti affinché l’affare possa andare in porto. Non è da escludere nemmeno l’inserimento della Roma. Nonostante i buoni risultati, il futuro di Fonseca ancora non è stato deciso del tutto.

La sfida che più stuzzicherebbe Spalletti è proprio quella napoletana, dove troverebbe comunque una rosa importante. Tutto dipenderà anche dagli azzurri. Se dovessero infatti centrare la qualificazione in Champions League, tutto sarebbe più semplice.