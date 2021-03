Sanremo 2021: scontro social tra Annalisa e alcuni giornalisti

In quest’ultima edizione di Sanremo, tra i cantanti in gara c’è stata anche Annalisa Scarrone. Amata da molti fan, la cantante ha incantato i telespettatori con Dieci. Sebbene il festival si sia concluso, non si spengono le polemiche. Ad infiammare i social è anche scontro tra Annalisa e alcuni dei giornalisti della Sala Stampa.

COSA STA SUCCEDENDO? – Il tutto avrebbe avuto inizio durante lo speciale di Domenica In, dove sono stati presenti tutti gli artisti che hanno gareggiato. Proprio in trasmissione alla Scarrone non sarebbero piaciute alcune critiche mosse al suo brano. Inoltre, sarebbe stato proprio i voti dei giornalisti a penalizzare la cantante, facendola poi posizionare al quarto posto in classifica.

Tra i giornalisti della Sala Stampa erano presenti alcuni volti presenti anche ad Amici. Proprio loro sono stati unfollowati da Annalisa, ossia Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi. Tra di loro, c’è qualcuno che ha voluto lanciare una velata frecciatina alla cantante.

Nelle IG Stories, Giordano ha condiviso la foto di Virginio con la coppa di Amici, edizione che ha visto Annalisa aggiudicarsi il secondo posto. La storia non è affatto passata inosservata ai fan dell’artista che subito si sono scagliati contro il giornalista.

Davanti alla provocazione di Paolo Giordano e alla reazione dei fan, Annalisa ha deciso di replicare su Twitter: “Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentrarci sulle cose belle che sono tantissime! Non insultiamo nessuno e stiamo sereni pensando al bellissimo futuro che ci aspetta!”