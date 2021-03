Ciro Bonajuto, Sindaco di Ercolano, ospite de ‘La Res Publica’ giovedì 11 marzo 2021

Giovedì 11 marzo, dalle ore 19.00, ‘La Res Publica’ ospiterà Ciro Bonajuto, Sindaco di Ercolano (NA) e vicepresidente dell’ANCI.

Bonajuto, dopo il suo primo mandato dal 2015 al 2020, ha stravinto le elezioni ammnistrative con il 79,48%, ottenendo più di cinque volte i voti della sua sfidante, Colomba Formisano.

Pochi giorni dopo la sua elezione, inoltre, è stato nominato vicepresidente nazionale dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Durante la trasmissione, condotta dal nostro direttore Raffaele Zanfardino, si parlerà della situazione legata al Covid-19 nel comune napoletano. Bonajuto si è distinto per essere molto attento al turismo e alla cultura e, in tal senso, non mancheranno, inoltre, domande relative ai ‘segreti’ del suo exploit nel settembre scorso nonché delle iniziative che il Primo Cittadino ha messo in campo durante il suo primo mandato. E i progetti che ha in mente fino al 2025.

Il programma, come sempre, verrà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina della trasmissione e sul canale YouTube.